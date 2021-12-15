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Güreşte Akdağmadeni farkı

Yozgat’ta Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Genç Erkekler Serbest Stil A ve B Grubu müsabakalarında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinden katılan sporculardan 20’si kendi kategorilerinde derece elde ederek ilçelerinin gururu oldular.

15 Aralık 2021 Çarşamba 00:07
Güreşte Akdağmadeni farkı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen güreş müsabakalarında Akdağmadeni ilçesinde katılan güreşçilerden 9’u il birinci, 10’u il ikincisi ve 1’i de il üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Akdağmadeni Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, ‘’Başta öğrencilerimiz olmak üzere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörlerimiz  Mehmet Çakırer, Mikail Şimşek'i tebrik ederiz. Öğrencilerimizi Yozgat İl seçmelerine götürerek destek olan Akdağ Tur Kooperatif Başkanı Mesut Durmaz olmak üzere şoförlerimize teşekkür ederim’’ dedi. 
Genç Erkekler B Serbest Sitil 41-45 kilo Talha Biçen il birincisi, Efe Altay il ikincisi. 51 kilo birinci Yusuf Akyüz, ikinci Hasan Dalkılınç. 55 kilo Mustafa Hakverdi birinci, Enes Büyükkaya ikinci, Mehmet Kadim üçüncü. 60 kilo Alaaddin Köroğlu birincisi Murat İnan ikincisi. 65 kilo Emirhan Çelik birinci, İsa Yılmaz ikinci 80 kilo Abdüssamet Babayiğit birinci, Hasan Duyar ikinci oldu. Gençler A Serbest Sitil 57 kilo Hüseyin Sarıgün birinci, Doğan Çiftci ikinci, 65 kilo Ahmet Ünlü birinci Cihat Süzgen ikinci, 70 kilo Musatfa Süzgen ikinci, 86 kilo Muhammet Göndelen birinci, 92 kilo İlyas Ünlü birinci 120 kilo Muhammed Tekin ikinci oldu. 

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