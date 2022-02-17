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Güreşlerde Ata farkı

Karaman’da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası birinci kademe grup müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan Ata Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu kendi kategorisinde tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:35
Güreşlerde Ata farkı

Karaman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gençler B Grekoromen Türkiye grup müsabakalarına bir sporcu ile katılan Ata Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcusu Aziz Akyüz şampiyonluk turu attı. 92-110 kiloda mindere çıkan Yozgatlı güreşçi Aziz Akyüz sıkletinde şampiyon oldu. Ata Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yunus Bölükbaşı, bünyelerinde kurdukları güreş takımının bir sporcusu olan Aziz Akyüz’ün göstermiş olduğu büyük başarıdan dolayı kutladığını söyledi. Ata Gençlik ve Spor Kulübü olarak güreşe büyük önem verdiklerini dile getiren Bölükbaşı, ‘’Bende gençliğimde güreş ile uğraştım. Milli takım düzeyinde de mindere çıktım. Şimdi kendi sporumu, kurduğum kulüp ile yaymaya çalışıyorum. Yozgat’tan yeni Rıza Kayaalp gibi sporcuların yetişmesini istiyorum. Bunun için kurduğumuz güreş takımımızda bulunan oyuncularımız da tıpkı Rıza Kayaalp gibi birer iyi güreşçi olacaklar. Çok iyi sporcu ekibine sahibiz. Sporcularımız katıldıkları turnuvalarda ilimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Aziz kardeşimiz de grup müsabakalarında kendi sıkletinde altın madalyanın sahibi oldu. Şimdi Türkiye şampiyonasına katılacak. Burada da sporcumun altın madalya kazanacağına inanıyorum’’ dedi. 

Son Güncelleme: 16.02.2022 18:36
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