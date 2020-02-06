Güreşler Yozgat’ta

Bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda start alacak olan güreş müsabakalarının 9 Şubat tarihinde tamamlanacağı bildirildi. 15 il takımının katılacağı güreş müsabakalarında 365 sporcu mücadele edecek. Güreş Yozgat İl Temsilcisi Yunus Bölükbaşı, yaptıkları girişimler sonucunda 15 il takımının katılımı ile Yıldız Erkekler Grekoromen ve Serbest güreş grup müsabakalarını Yozgat’a aldıklarını söyledi. Bugün başlayacak olan güreş müsabakalarına tüm Yozgat halkını davet eden Bölükbaşı, ‘’Üç gün sürecek olan grup müsabakalarında 365 sporcu mücadele edecek. Yozgat’ta yapılan müsabakalar sonrasında kendi kilolarında dereceye giren sporcular bir üst turda kendi illerini temsil etmeye hak kazanacaklar. Rıza Kayaalp, Celal Atik, Nasuh Akar, gibi birçok dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçileri yetiştirmiş, milli takıma bir çok sporcu kazandıran Yozgat’ta bu tip faaliyetleri yapmak çok önemli. Ben düzenleyeceğimiz grup müsabakalarına tüm Yozgat halkını davet ediyorum’’ dedi.