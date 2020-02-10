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Güreşler tamamlandı

YOZGAT, Okul Sporları Yıldızlar güreş eleme müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Güreşler tamamlandı

YOZGAT, Okul Sporları Yıldızlar güreş eleme müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 03:34
Güreşler tamamlandı

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 15 ilden 375 güreşçi katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaları Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak birlikte izledi. Vali Çakır, müsabaka sonunda dereceye giren güreşçilere madalya ve başarı belgesi verdi. Yozgat’ta böylesine güzel bir organizasyon yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Çakır, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Okul sporları kapsamında grekoromen ve serbest stil bölge güreş müsabakalarında başarılı olan sporcuların ödülleri töreni izleyen diğer il yöneticileri tarafından verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Güreşler Tamamlandı
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