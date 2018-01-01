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Güreşler tamamlandı

RİZE’de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Greko Romen Güreş Şampiyonası sona erdi.

Güreşler tamamlandı

RİZE’de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Greko Romen Güreş Şampiyonası sona erdi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
31 Okunma
Güreşler tamamlandı

Kulüpler bazında, 205 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci olurken Ankara ASKİ 170 puanla ikinci, 98 Puanla Çaykur Spor Klubü üçüncü, 81 puanla Kayseri Şekerspor ise dördüncülük elde etti. Yozgat temsilcileri, genel klasmanda ilk 20 takım arasında yer aldı. Yozgatspor Güreş takımı ise, 6 puanla 19’uncu sırada, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor 15 puan 11'inci sırada yer aldı. Yozgatspor’dan 63 kiloda Harun başaran 9'uncu, 72 kiloda Serkan Sever 10’unculuk elde ederken, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden 87 kiloda Sedat Öztoprak 3’üncülük elde etti. Yozgat’ın yetiştirdiği Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Rıza Kayaalp ise 130 kiloda tüm rakiplerini yenerek, şampiyon oldu.

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