Güreşler tamamlandı

23-25 Nisan tarihleri arasında Aksaray, Ankara, Çorum, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat olmak üzere toplam 13 ilden 163 sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakalar sonrasında kendi sıkletlerinde dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen güreş müsabakaları sonrasında özellikle Yozgatlı güreşçilerin gösterdiği performans beğenildi. Yozgat’ı temsil eden 5 sporcudan 4’ü Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Dereceye giren Yozgatlı sporcular ise , 47 kiloda Kemal Ege Keskin 2., 75 kiloda İbrahim Coşkun 3. 47 kiloda Mehmet Teker 7. 29 kiloda Ebubekir Taştan 7. oldular.