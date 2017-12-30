Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472

Güreşler bugün sonuçlanıyor

BÜYÜKLER Greko Romen stil Türkiye şampiyonası bugün yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

Güreşler bugün sonuçlanıyor

BÜYÜKLER Greko Romen stil Türkiye şampiyonası bugün yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
11 Okunma
Güreşler bugün sonuçlanıyor

Rize Yeni Şehir Spor salonunda devam eden müsabakalara 14 kulübün sporcuları katıldı. 7’şerli iki grupta mücadele veren takımlar arasında yer alan Yozgatspor Güreş İhtisas takımı, B grubunda yer aldı. Yozgatspor, Ankara Aski Spor Kulübü, İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü, Kayseri Şeker Spor Kulübü, Konya Selçuklu Belediye Spor Kulübü, İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü, Ankara Ego Spor Kulübü takımlarıyla eşleşti. Müsabakalar bugün yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
FiNALLERE HAZIRLANIYORLAR
FiNALLERE HAZIRLANIYORLAR
Hentbolda ilk yarı perdesi kapanıyor
Hentbolda ilk yarı perdesi kapanıyor
Amatörde ilk perde heyecanı bitiyor
Amatörde ilk perde heyecanı bitiyor
Hentbolda son viraj
Hentbolda son viraj
DURMAK YOK!
DURMAK YOK!
Çamlıkspor umutlu
Çamlıkspor umutlu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim