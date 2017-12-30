Güreşler bugün sonuçlanıyor

Rize Yeni Şehir Spor salonunda devam eden müsabakalara 14 kulübün sporcuları katıldı. 7’şerli iki grupta mücadele veren takımlar arasında yer alan Yozgatspor Güreş İhtisas takımı, B grubunda yer aldı. Yozgatspor, Ankara Aski Spor Kulübü, İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü, Kayseri Şeker Spor Kulübü, Konya Selçuklu Belediye Spor Kulübü, İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü, Ankara Ego Spor Kulübü takımlarıyla eşleşti. Müsabakalar bugün yapılacak maçlarla tamamlanacak.
30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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