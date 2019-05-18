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Güreşler 7 Haziran'da

SORGUN Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Sorgun Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 7 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Güreşler 7 Haziran'da

SORGUN Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Sorgun Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 7 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Güreşler 7 Haziran'da

Bu yıl 11’incisi düzenlenen ve Kırkpınar yağlı güreş şampiyonlarının da yer aldığı güreşlerde bir çok güreşçi şampiyon olabilmek için ter dökecek. Ankara, Erzurum, Samsun, Çorum, Ordu, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Adana, Sivas, Antalya, İzmit ve Sakarya illerinden gelecek olan güreşçiler Sorgun Er meydanında kol bağlayıp başpehlivanlık için güreşecekler. İç Anadolu’nun Kırkpınar’ı olarak adlandırılan Sorgun Yağlı Pehlivan Güreşlerine 7 Haziran gününde tüm Yozgatlıları devam eden Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yağlı güreşlerin bu yıl 11’incisini düzenlediklerini söyledi. Er meydanına tüm Sorgun ve Yozgatlıları davet eden Ekinci, güzel görüntülere sahne olan güreşlerin Kırkpınar’ı aratmadığını ifade etti.

Son Güncelleme: 17.05.2019 15:56
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