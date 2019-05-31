Güreşin kaderi bayram sonrasına kaldı

Geçtiğimiz sezon Antrenörler Mustafa Başer ve Mustafa Doğan gözetiminde Süper Lig’de mücadele eden Yozgatspor Güreş takımı ligin son haftasında aldığı galibiyetler sonrasında ligde tutunmayı başarmıştı. Yeni sezon öncesinde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile Antrenörler arasında yapılacak olan görüşmenin ardından Güreş takımının geleceğinin netlik kazanacağı öğrenildi. Yozgat Belediyespor olarak yeni sezonda devam etmesi beklenen Güreş takımının hedefinin ise Süper Lig’de kalıcı olmak olduğu öğrenildi.