Güreşe Yozgat damgası

Yapılan müsabakalara baş altı boyunda hem Antrenör hem güreşçi olarak katılan Yusuf Köse birinci olurken, yıldızlar kategorisinde 65 kilonda Seyhun Çınarer, 70 kiloda Oğuzhan Özhan üçüncü oldu. Minikler kategorisinde ise 80 kiloda Ümmet Çiftçi üçüncülük elde ederek Yozgat’ın gururu oldular. Antrenör Yusuf Köse, Tokat’ta gerçekleştirilen karakucak müsabakalarına Yozgat Belediyesi adına 12 sporcu ile katıldıklarını söyledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye Türk güreşi ata sporuna desteklerinden dolayı teşekkür eden Köse, ‘’Yozgat belediye alt yapı antrenörü Yusuf köse olarak Yozgat’ın öz evlatlarına hizmet edip Yozgat adına şampiyonlar çıkartma gayreti içerisindeyiz. Yozgat güreş potansiyeli olarak çok iyi bir il. Bünyesinden bir çok şampiyon çıkarmış olan Yozgat’a yeni şampiyon güreşçiler kazandırmak adına genç yetenekleri buluyoruz ve onlara gerekli eğitimleri Yozgat Belediyesi adına veriyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanımız Celal Köse’de her zaman yanımızda. Yozgat’ın adını güreşte her yere duyurma gayreti içerisindeyiz’’ dedi.