Güreşe devam

Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan güreş antrenmanları Akdağmadeni Spor Salon’unda antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalar ile yoğun bir şekilde devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında açılan güreş kursuna gençler yoğun ilgi gösterirken, minik güreşçiler ileride Yozgat’ın milli gururu Rıza Kayaalp gibi büyük bir güreşçi olmak istiyorlar. Kendilerine Rıza Kayaalp’i örnek aldıklarını dile getiren güreşçiler, ‘’Avrupa ve Dünya şampiyonu, üç olimpiyat madalyası sahibi Rıza Abimiz gibi biz de ileride büyük bir güreşçi olabilmek için çok çalışıyoruz. Antrenörlerimizin göstermiş olduğu hareketleri, vermiş olduğu antrenman programını elimizden geldiği kadar harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz önce güreş milli takımına seçilmek, daha sonra da Rıza Abimiz gibi büyük bir güreşçi olmak’’ dediler.