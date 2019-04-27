Güreşe Çekerek damga vurdu

Yozgat’ın yetiştirdiği milli güreşçilerden Mustafa Çetinyürek tarafından çalıştırılan Çekerek ilçesi güreşçileri başarılı oldu. Çekerek Atatürk Ortaokulu´ndan 5 öğrenci, Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu´ndan 1 Öğrenci birinci oldu. Kaymakam Evren Çakır, kilolarında Çekerek´i temsil ederek, birincilik madalyalarını toplayan öğrencileri, öğretmenlerini ve okul idarelerini tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi.