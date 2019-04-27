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Güreşe Çekerek damga vurdu

ÇEKEREK ilçesi, Yozgat’ta düzenlenen İl Güreş Şampiyonasına damga vurdu.

Güreşe Çekerek damga vurdu

ÇEKEREK ilçesi, Yozgat’ta düzenlenen İl Güreş Şampiyonasına damga vurdu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Güreşe Çekerek damga vurdu

Yozgat’ın yetiştirdiği milli güreşçilerden Mustafa Çetinyürek tarafından çalıştırılan Çekerek ilçesi güreşçileri başarılı oldu. Çekerek Atatürk Ortaokulu´ndan 5 öğrenci, Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu´ndan 1 Öğrenci birinci oldu. Kaymakam Evren Çakır, kilolarında Çekerek´i temsil ederek, birincilik madalyalarını toplayan öğrencileri, öğretmenlerini ve okul idarelerini tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi. 

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