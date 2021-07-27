Güreşçilerimiz Tokyo’da

Daha önce katıldığı iki olimpiyatta Bronz ve Gümüş madalya kazanan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp kariyeri boyunca tek alamadığı Olimpiyat altın madalyasını kazanmak istediğini söyledi. Kariyerinde 10 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu da bulunan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2012 Londra Olimpiyatları’nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan ve kariyerindeki tek eksik madalya da olimpiyat altını olduğunu hatırlatan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, ‘’Olimpiyat altın madalyasını alamadığım için bu durumu çok kafaya takıyordum ama bu sene artık kafama takmıyorum, çünkü ne yaparsam yapayım olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak. Ben sadece gerekeni yapıp en güçlü şekilde katılmak istiyorum. Şu ana kadar da o güce sahip olmaya başladım. Artık nasibimde varsa olimpiyat şampiyonluğunu kazanırım diye umut ediyorum. Nasibimde yoksa yapacak bir şey yok. Çünkü elimden gelen tüm çabayı, çalışmayı gösterdim. İnşallah nasip olur da bu kadar güzel başarıların üzerine olimpiyat şampiyonluğunu koymuş olurum ve olimpiyatta üçüncü madalyamı alırım’’ dedi.

Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar ise, pademiden dolayı ertelenen Tokyo olimpiyatlarına çok iyi hazırlandığını belirtti. Türkiye’nin ilk kadın Avrupa ve Dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan Adar, Tokyo olimpiyatlarında da Olimpiyat altın madalyasını kazanarak bir ilkin daha altına imza atmak istediğini sözlerine ekledi.

MUSA AYDIN’DA KAFİLEDE YER ALDI

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın da yer aldığı kafilede Grekoromen stilde, Rıza Kayaalp, Cenk İldem, Kerem Kamal, Kadınlarda ise, Evin Demirhan ve Yasemin Adar yer aldı.

‘TÜRK SPORUNUN LOKOMOTİFİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Güreş branşının her zaman Türk sporunun lokomotifi olduğunu söyleyerek, ‘’Olimpiyatlarda Türkiye'nin aldığı 94 madalyanın 63'ünü güreşte kazandık. Bu zamana kadar kazandığımız madalyaların yüzde 70'ini güreşte elde ettik. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlarda başarılı olmamız için güreşte başarılı olmamız lazım. Türk milleti hiçbir alanda mağlubiyeti kabul etmez ama güreşte hiç etmez. Güreş bizim ata sporumuz, peygamber sporumuz. Zekayı, kuvveti ve tekniği temsil eden güreş, Türk milleti ile özdeşleşen bir spor. Türk milleti güreşte galip gelmeye alışmıştır, galip gelmek ister. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da galip gelip milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Bizlerden beklentinin de fazla olduğunun farkındayız. Bu yüzden bizim yükümüz ağır, sorumluğumuz büyük. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren büyük başarılar elde ettik. 2016 Rio Olimpiyatları'nda 52 yıl arasında sonra 5 madalya kazandık. 2016 Rio'dan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında rekorlar kırarak başarılar elde ettik. Şimdi bu başarılı süreci taçlandırma zamanı geldi. Tek hedefimiz Olimpiyatlardan yine zaferlerle dönmek. Bu pandemi sürecine rağmen bizlerle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm sporcularımızın her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Türk halkının da dualarıyla Tokyo'dan başarılı bir şekilde döneceğime inanıyorum’’ dedi.