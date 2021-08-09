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Güreşçilerimiz Ankara’da güreşti

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan 1’inci lig Grekoromen Güreş müsabakaları Ankara’da yapıldı.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:24
Güreşçilerimiz Ankara’da güreşti

Yozgatspor 1959 Spor Kulübü’nün yer aldığı birinci lig müsabakalarında 12 takım mücadele etti. Yozgatspor 1959 Spor Kulübü Çorum Belediyespor, İstanbul Güreş İhtisasspor takımlarının bulunduğu B Grubunda yer aldı. 

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Güreşçilerimiz Ankara’da Güreşti
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