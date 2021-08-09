Güreşçilerimiz Ankara’da güreşti

Yozgatspor 1959 Spor Kulübü’nün yer aldığı birinci lig müsabakalarında 12 takım mücadele etti. Yozgatspor 1959 Spor Kulübü Çorum Belediyespor, İstanbul Güreş İhtisasspor takımlarının bulunduğu B Grubunda yer aldı.
09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:24
Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan 1’inci lig Grekoromen Güreş müsabakaları Ankara’da yapıldı.
Yozgatspor 1959 Spor Kulübü’nün yer aldığı birinci lig müsabakalarında 12 takım mücadele etti. Yozgatspor 1959 Spor Kulübü Çorum Belediyespor, İstanbul Güreş İhtisasspor takımlarının bulunduğu B Grubunda yer aldı.