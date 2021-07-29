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Güreşçilerimiz altın istiyor

Japonya’nın Tokyo kentinde devam eden olimpiyatlara giden güreş milli takımı sporcularımızın hedefi altın madalyayı kazanmak.

29 Temmuz 2021 Perşembe 00:25
Güreşçilerimiz altın istiyor

Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp ile birlikte Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar’ın da yer aldığı Türkiye Güreş Milli takımı 2020 Tokyo olimpiyatlarında 9 sporcu ile mücadele edecek. Grekoromen sitilde Yozgatlı milli güreşçi, dünya ve Avrupa şampiyonu, Olimpiyat ikinci Rıza Kayaalp ile birlikte Cenk İldem, Kerem Kemal minderde altın madalya için mücadele edecek. Yozgat’ın yengesi Avrupa ve Dünya şampiyonu Milli Güreşçi Yasemin Adar ise Serbest sitil kadınlarda Evin Demirhan ile birlikte mücadele edecek. Serbest sitilde ise Taha Akgül, Süleyman Atlı, Süleyman Karadeniz ve Osman Gökçen Türkiye’nin madalya umutları olacak. Yozgatlı Milli güreşçi Rıza Kayaalp, daha önce iki kez katıldığı olimpiyatlarda bir bronz bir de gümüş madalya kazandığını hatırlattı. Şimdi Tokyo’da alın madalya kazanmak istediğini dile getiren başarılı güreşçi Kayaalp, ‘’Yozgat Güreş Eğitim Merkezinde yetiştikten sonra milli takıma seçildim. Milli takımımız ile kırılması zor olan rekorlar kırdım, birçok madalya kazandım. Şimdiye kadar sadece Olimpiyat altın madalyasını kazanamadım. Allah kısmet ederse Olimpiyat altın madalyamı da Tokyo’da kazanacağım ve koleksiyonumu tamamlayacağım. Şuanda formumum zirvesindeyim ve bana güvenen inananların güvenlerini boşa çıkarmayacağım, son hedefime de ulaşacağıma inanıyorum’’ dedi.
Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar ise Türkiye’nin ilk kadın dünya şampiyonu güreşçisi olarak tarihe geçtiğini belirtti. Şimdiki hedefinin de yine Türkiye’nin güreş branşında ilk kadın olimpiyat şampiyonu olma unvanını elde etmek olduğunu dile getiren Adar, Tokyo olimpiyatlarına çok iyi hazırlandığını ve altın madalyayı Türkiye adına kazanacağına inandığını sözlerine ekledi. 

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Güreşçilerimiz Altın Istiyor
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