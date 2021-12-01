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GÜREŞÇiLERE SAHiP ÇIKTI

Yozgatlı İş İnsanı Ahmet Murat Yozgat’ta güreş eğitimi alan kadın ve erkek güreşçilere malzeme desteğinde bulunarak sahip çıktı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 00:28
GÜREŞÇiLERE SAHiP ÇIKTI

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Güreş Antrenörü Rabi Köse gözetiminde açılan güreş kursundaki genç güreşçilere sahip çıkan, maddi manevi yanlarında olan Özel İnşaat Genel Müdürü Ahmet Murat, güreşçileri yaptırdığı malzemeleri Çok Amaçlı Spor Salon’unda gerçekleştirilen antrenman öncesinde dağıttı. Genç güreşçilerin antrenmanlarını izleyen Murat, Antrenör Rabia Köse’den den sporcular hakkında bilgi aldı. Yozgatlı İş İnsanı Murat, geleceğimizin teminatı, Ata Sporumuz Güreş’in neferleri genç kardeşleri için yaptırdıkları hediyeleri verdiklerini söyledi. Yozgat’ın yıllardır Güreş’in lokomotifi durumunda olduğuna dikkat çeken Murat, ‘’İlimiz güreş alanında sayısız şampiyonlar çıkardı. Burada çalışmalar yapan kardeşlerimiz de bir gün Rıza Kayaalp gibi, Celal Atik gibi sayısız şampiyonlukları ülkemize getireceklerine inanıyorum’’ dedi. 
Genç güreşçilere Yozgatlıların, insanlarının sahip çıkması çağrısında bulunan Murat, ‘’Burada bulunan güreşçi kardeşlerimiz zor şartlar altında çalışıyorlar, biz bunları yaşıyoruz, biliyoruz. Destek olmaya devam edeceğiz. Genç sporcu kardeşlerimize güreş ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum’’ dedi. 
Güreş Antrenörü Rabia Köse ise her zaman yanlarında olan kendilerine destek veren Özel İnşaat Genel Müdürü Ahmet Murat’a teşekkür ettiğini belirtti. Yozgat’ta güreşin yapılan destekler ile çok daha iyi noktalara geleceğine değinen Köse, Yozgat’ta ilk defa kadın güreşini de yapmaya başladıklarını vurguladı. Kadın güreşinin öncülerinden ve şuanda Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanlığı görevini de yürüten Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar’ı kendilerine örnek aldıklarının altını çizen Köse, bu tip destekler ile genç sporcuları güreşe teşvik ederek Yozgat’tan yeni Yasemin Adarlar ve Rıza Kayaalpler çıkarmayı kendilerine hedef edindiklerini sözlerine ekledi. 

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