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Güreşçilere milli davet

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporculardan ikisi yıldızlar güreş milli takım kampına davet edildi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:04
Güreşçilere milli davet

Eski adı Güreş Eğitim Merkezi olan Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Ahmet Eren Coşkun ve Hasan Uzun İzmer’de başlayan yıldızlar güreş milli takım kampına davet edildi. Rıza Kayaalp gibi Avrupa ve Dünya şampiyonu yetiştirmiş Yozgat Güreş Eğitim Merkezi yeni Rıza Kayaalp’ler yetiştirmeye devam ediyor. Yapılan turnuvalarda gösterdikleri performans ve elde ettikleri dereceler ile dikkatleri üzerlerine çeken Ahmet Eren Coşkun ve Hasan Uzun milli takım kampında da aynı başarıları göstererek milli mayo ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmak istediklerini söylediler. 

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Güreşçilere Milli Davet
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