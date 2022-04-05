Güreşçilerden ziyaret

Sinop’ta düzenlenen Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya alarak Yozgat’ı gururlandıran Yozgat Belediyesi Bozokspor Güreş Takımı güreşçileri Oğuz Mert Akbaba ve Hüseyin Güleç, Antrenör Ahmet Özdemir ile birlikte Belediye Başkanı Kulüp Başkanı Celal Köse’yi ziyaret etti. Köse, ‘’Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerin karşılığında başarıları görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu vesile ile Ahmet Özdemir hocamız ve sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum’’ dedi.