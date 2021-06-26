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Güreşçiler yetenek taramasından geçti

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezi’nde kalan 20 güreşçiye yetenek taraması yapıldı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:36
Güreşçiler yetenek taramasından geçti

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri tarafından Türkiye Sportif Yetenek taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezinde bulunan sporcular yetenek taraması için bir takım testlere tabi tutuldular. Psikomotor becerilerinin ölçüldüğü testlerde sporcuların, boyları, esneklikleri, kulaç uzunlukları, dikey sıçramaları, kavrama, öne ve geriye sağlık topu atma, çeviklik, sürat koşusu testleri yapılan güreşçilerin test sonuçları Spor Bakanlığına gönderilecek. Spor Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirme Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönderileceği ve güreşçilerin yetenek durumlarının belirleneceği bildirildi. 

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Güreşçiler Yetenek Taramasından Geçti
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