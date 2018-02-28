Güreşçiler Ordu yolcusu

Ordu’da 1-4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına 6 sporcu ile katılacak olan kırmızı siyahlı ekip, buradan başarılı olarak Yozgat’a dönmek istiyor.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu U-23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın 1-4 Mart tarihleri arasında Ordu'da yapılacağını ve şampiyonaya 6 sporcu ile katılacaklarını söyledi.

Yozgatspor güreş takımı olarak şampiyonaya büyük bir ciddiyetle hazırlandıklarını dile getiren Karslıoğlu, 4 gün sürecek Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan dereceyle döneceklerine inandığını ifade etti.

Karslıoğlu, "Şampiyonada 23 yaşta Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan sporcularda mücadele edeceğiz. Süper Ligde mücadele eden sporcularımız şampiyonada da güçlü rakiplerle karşılaşacak. Şampiyonada sporcularımız ilimizi başarıyla temsil edecek ve elde edecekleri başarılarla Yozgat'ın hem tanıtımını yapacaklar hem de gururu olacaklar" dedi.