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Güreşçiler milli takım kampında

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından ikisi Yıldızlar güreş milli takım kampına katıldı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:19
Güreşçiler milli takım kampında

Eski adı Güreş Eğitim Merkezi olan Sporcu Eğitim Merkezinde eğitim görün Hasan Uzun ve Ahmet Eren Coşkun Yıldız Milli takımının İzde başlayan kampına katıldılar. 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan kampta iyi bir performans sergilemek isteyen güreşçiler, milli takımın kalıcı isimlerinden olmayı hedefliyorlar. Antrenörleri Atilla Kirazlı, Mehmet Karadavut ve Cafer Kayışdağ gözetiminde sıkı bir çalışma programı sonrasında milli takıma davet edilen geleceğin yıldız güreşçisi olma adayı olan Hasan Uzun ve Ahmet Eren Coşkun, Rıza Kayaalp gibi ileri de büyük bir güreşçi olmayı hedeflediklerini söylediler.

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Güreşçiler Milli Takım Kampında
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