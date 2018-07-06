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Güreşçiler lige hazırlanıyor

BÜYÜKLER Grekoromen Süper Lig takımlarından Yozgatspor, 27-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan lig müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Güreşçiler lige hazırlanıyor

BÜYÜKLER Grekoromen Süper Lig takımlarından Yozgatspor, 27-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan lig müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Güreşçiler lige hazırlanıyor

Yozgatspor güreş antrenörü Mustafa Doğan, kendilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Büyükler Grekoromen Süper Lig 4. 5. 6 ve 7. hafta müsabakaları için hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. Bazı sıkletlerde eksiklerinin olmasına rağmen iyi bir ekibe sahip olduklarını dile getiren Doğan, ‘’Yozgat’ta yapılacak olan lig müsabakasına takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü, ASKİ Spor Kulübü, Kayseri Şeker Spor Kulübü gibi güçlü takılar ile karşılaşacağımız müsabakalarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz’’ dedi.
Yozgatspor Güreş Antrenörlerinden Mustafa Başer ise, ligin 1, 2 ve 3’uncü hafta müsabakalarının da Yozgat’ta yapıldığını hatırlattı. Yine Yozgat’ın ev sahipliğinde 4, 5, 6, ve 7’inci hafta müsabakalarının oynayacağını dile getiren Başer, ‘’Ligde ev sahibi olmanın avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. İyi sporculardan kurulu olan takımımızın çok zor rakiplerden puan alacağına inanıyoruz. Ligde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur’’ diye konuştu. 
 

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