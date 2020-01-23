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Güreşçiler grup müsabakalarında

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Sporcuları Samsun ve Urfa’da gerçekleştirilecek olan U15 Grup müsabakalarına katılacak.

Güreşçiler grup müsabakalarında

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Sporcuları Samsun ve Urfa’da gerçekleştirilecek olan U15 Grup müsabakalarına katılacak.

23 Ocak 2020 Perşembe 03:48
Güreşçiler grup müsabakalarında

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programı kapsamında Samsun ve Urfa illerinde U15 Türkiye Şampiyonası Güreş Grup müsabakaları düzenlenecek. Samsun’a 20 Urfa’ya ise 11 sporcu ile katılacak olan Yozgat ekibi buralarda derece elde etmeleri durumunda Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacaklar. Samsun’da gerçekleştirilecek olan müsabakalara Yozgat Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 10 ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan güreş kurusuna devam eden 10 kiyi olmak üzere toplam 20 sporcu katılacak. Samsun’daki müsabakalara Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörlerinden Atilla Kirazlı ile Halk Eğitim Merkezi Güreş Antrenörlerinden Muharrem Açıkyürek gözetiminde müsabakalara katılacak olan sporcular derece elde ederek Türkiye şampiyonasına katılmak istiyorlar. Öte yandan Urfa’da gerçekleştirilecek olan müsabakalara ise Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 11 güreşçi Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek için mindere çıkacaklar. Yozgat Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörleri Mehmet Karadavut ve Cafer Kayışdağ gözetiminde Urfa’ya gidecek olan Yozgatlı güreşçiler, hedeflerini Türkiye şampiyonası olarak belirlediler. Bugün Samsun ve Urfa’da başlayacak olan müsabakalar 26 Ocak tarihinde tamamlanacak. 

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Güreşçiler Grup Müsabakalarında
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