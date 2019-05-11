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Güreşçiler Finalde

OKUL Sporları kapsamında Trabzon’da gerçekleştirilen 17-18 Yaş Güreş Grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil eden güreşçiler Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Güreşçiler Finalde

OKUL Sporları kapsamında Trabzon’da gerçekleştirilen 17-18 Yaş Güreş Grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil eden güreşçiler Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Güreşçiler Finalde

Trabzon’da gerçekleştirilen Grup müsabakalarında 87 kiloda Enes Buğra Demir grup birincisi, 82 kiloda Yahya Zorlu ikinci 82 Kiloda Alperen Nemli üçüncü, 72 kiloda Mustafa Yozgat ikinci, 67 kiloda Yusuf Adıyaman ise üçüncü olarak Elazığ’da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Antrenör Atilla Kirazlı gözetiminde katıldıkları grup müsabakasında büyük bir başarıya imza atan Yozgatlı güreşçiler, Türkiye şampiyonasında da aynı performansı göstererek Türkiye şampiyonu olmak istiyorlar.

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