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Güreşçiler Çamlıkta buluştu

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi güreşçileri Ramazan Bayramı öncesinde Yozgat Çamlığı Milli Parkından bir araya gelerek piknik yapıp iftarlarını açtılar.

Güreşçiler Çamlıkta buluştu

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi güreşçileri Ramazan Bayramı öncesinde Yozgat Çamlığı Milli Parkından bir araya gelerek piknik yapıp iftarlarını açtılar.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Güreşçiler Çamlıkta buluştu

Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Antrenörleri Atilla Kirazlı ve Mehmet Karadavut gözetiminde Yozgat Çamlığı Milliği Parkında Ramazan Ayının son iftarını yapan genç güreşçiler daha sonra bayram iznine gittiler. Bir ay boyunca hem oruç tutan hem de Güreş Federasyonu faaliyetleri kapsamında yer alan güreş turnuvalarına hazırlanan Güreş Eğitim Merkezi Güreşçileri ramazan ayının son gününde Çamlık’ta yaptıkları piknik ile hem stres attılar hem de bayram öncesinde moral buldular. 

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