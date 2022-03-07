Güreş müsabakaları tamamlandı

64 ilden toplam 702 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen müsabakalarda güreşçiler Türkiye şampiyonu olabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Dört gün süren müsabakalar sonrasında düzenlenen madalya töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Yozgat Valisi Ziya Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı verdi. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda 3 Mart Perşembe günü başlayan şampiyonaya 64 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kadın ve erkek toplam 702 sporcu katıldı. Sporcuları Yozgat'ta ağırlamaktan mutlu olduğunu belirten Vali Polat, tüm sporculara başarılar diledi.