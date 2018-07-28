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Güreş müsabakaları ertelendi

Güreş müsabakaları ertelendi

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Güreş müsabakaları ertelendi

YOZGATSPOR’un da mücadele ettiği Büyükler Grekoromen Süper Lig müsabakaları ertelendi. Yozgatspor ile birlikte İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü, ASKİ Spor Kulübü, Kayseri Şekerspor gibi şampiyonluğa oynayan ekiplerin mücadele edeceği Grekoromen Süper Lig 4, 5, 6 ve 7. Hafta müsabakaları Türkiye Güreş Federasyonu tarafından ileriki bir tarihe ertelendiği bildirildi. Erteleme konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, İtalya’nın Roma kentinde gerçekleştirilecek olan Gençler Avrupa şampiyonası nedeniyle kulüplerin ertelenmesini talep ettiği federasyonun ise bu talep üzerine müsabakaları ileriki bir tarihe ertelediği öğrenildi.

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