Güreş müsabakaları başlıyor

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan müsabakalara 64 ilden 678 sporcu katılacak. Pazar gününe kadar devam edecek olan müsabakalarda kilolarında birinci olan sporcular Türkiye şampiyonu olacak. Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında ilk üç sırayı alarak Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan sporcuların mücadele edeceği güreş müsabakalarında Yozgatlı sporcularda mindere çıkacak. 201 kız ve 477 erkek güreşçinin mücadele edeceği güreş müsabakaları sonrasında ise madalya töreni düzenlenecek.