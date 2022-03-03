Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Güreş müsabakaları başlıyor

Yozgat’ın ev sahipliğinde okul sporları kapsamında gerçekleştirilecek olan B Genç kız ve erkek Güreş Türkiye şampiyonası müsabakaları bugün başlıyor.

03 Mart 2022 Perşembe 00:08
Güreş müsabakaları başlıyor

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan müsabakalara 64 ilden 678 sporcu katılacak. Pazar gününe kadar devam edecek olan müsabakalarda kilolarında birinci olan sporcular Türkiye şampiyonu olacak. Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında ilk üç sırayı alarak Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan sporcuların mücadele edeceği güreş müsabakalarında Yozgatlı sporcularda mindere çıkacak. 201 kız ve 477 erkek güreşçinin mücadele edeceği güreş müsabakaları sonrasında ise madalya töreni düzenlenecek.

Anahtar Kelimeler:
Güreş Müsabakaları BaşlıyorYozgatIlerigazetesiMartçarşambaHaberOkulSporlarıBGençKızErkekşampiyonaMüsabakaBaşlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç takım turladı
Üç takım turladı
Yozgat K grubunda
Yozgat K grubunda
Kazanırsak rakipler bizi ilgilendirmez
Kazanırsak rakipler bizi ilgilendirmez
iYi KÖTÜ GiDiYORLAR
iYi KÖTÜ GiDiYORLAR
Kızlar üzgün
Kızlar üzgün
Dua ile başladılar, dua ile bitirdiler
Dua ile başladılar, dua ile bitirdiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim