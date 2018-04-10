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Güreş il seçmeleri yapıldı

TÜRKİYE genelinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezlerine alınacak olan güreşçiler için Yozgat il seçmeleri yapıldı.

Güreş il seçmeleri yapıldı

TÜRKİYE genelinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezlerine alınacak olan güreşçiler için Yozgat il seçmeleri yapıldı.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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Güreş il seçmeleri yapıldı

Hafta sonu Rıza Kayaalp Spor Salon’unda düzenlenen il seçmelerine 70 civarında sporcu katıldı. 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan il seçmelerinde kenti kilolarında dereceye giren 30 belirlendi. 2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye seçmelerine Yozgat’tan katılacak olan 30 sporcu gösterecekleri performansa göre Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezlerine dağıtılacaklar.

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