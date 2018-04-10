Güreş il seçmeleri yapıldı

Hafta sonu Rıza Kayaalp Spor Salon’unda düzenlenen il seçmelerine 70 civarında sporcu katıldı. 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan il seçmelerinde kenti kilolarında dereceye giren 30 belirlendi. 2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye seçmelerine Yozgat’tan katılacak olan 30 sporcu gösterecekleri performansa göre Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezlerine dağıtılacaklar.