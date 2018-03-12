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Güreş heyecanı tamamlandı

BÜYÜKLER Grekoromen Erkekler Süper Ligi güreş müsabakaları Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda tamamlandı.

Güreş heyecanı tamamlandı

BÜYÜKLER Grekoromen Erkekler Süper Ligi güreş müsabakaları Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda tamamlandı.

12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Güreş heyecanı tamamlandı

Süper Ligin ilk 3 hafta müsabakalarının oynandığı karşılaşmalar sonunda A Grubunda; İstanbul Büyükşehir, Manisa Akhisar, Çaykur Rize, İzmir Büyükşehir 4'er puanla sıralandı. Konya Büyükşehir 2 puan toplarken, Bursa Büyükşehir ve Çankırı Yaren puan alamadı. B Grubunda ise; Ankara Ego, Kayseri Şeker, Kasımpaşa 4'er puan, Konya Selçuklu 3 puan, ASKİ 2 puan, Yozgatspor 1 puan çıkardı. İstanbul Güreş İhtisas puansız evine döndü. 
YILLAR SONRA 
Avrupa ve Dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, doğup büyüdüğü güreşçi olarak yetiştiği memleketi Yozgat’ta yıllar sonra ilk defa mindere çıkma heyecanı yaşadı. 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'ne güreş kariyerine başlayan ve 2005 yılında Ankara ASKİspor’da kulüp hayatına merhaba diyen Rıza Kayaalp, 13 yıl aradan sonra tekrar Yozgat’a gelerek mindere çıktı. İki gündür Grekoromen Türkiye Süper Lig müsabakalarının Yozgat’ta devam ettiğini kendisinin de bu müsabakalar için memleketine geldiğini söyledi. Türkiye’nin en iyi takımları burada şampiyon olabilmek için mücadele ettiğini hatırlatan Kayaalp, ‘’İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ASKİspor gibi bir çok iyi kulüp burada yarışıyor. Ben de kulübüm adına memleketime geldim ve burada güreş yaptım. Uzun zamandır Yozgat’ta mindere çıkmamıştım. Yozgatlıların, hemşerilerimin önünde kendi adımı taşıyan Spor Salon’unda güreşmek benin için çok güzel oldu. Yozgat gibi bir şehrimizin böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapması gerçekten çok önemli’’ dedi.
 

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