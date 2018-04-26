Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107401
ALTIN
173.640
DOLAR
4.1031
STERLİN
5.6867
EURO
4.9999

Güreş grup müsabakaları başlıyor

TÜRKİYE Güreş Federasyonu 2018 yılı faaliyet programı çerçevesinde Yozgat’ın ev sahipliğinde 13-15 Yaş Minikler Grekoromen Grup müsabakaları bugün başlıyor.

Güreş grup müsabakaları başlıyor

TÜRKİYE Güreş Federasyonu 2018 yılı faaliyet programı çerçevesinde Yozgat’ın ev sahipliğinde 13-15 Yaş Minikler Grekoromen Grup müsabakaları bugün başlıyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
4 Okunma
Güreş grup müsabakaları başlıyor

Güreş Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan 13-15 yaş grup müsabakalarına Yozgat’a 81 ilden 600 civarında sporcu geldi. Dün teknik toplantısı yapılan güreş müsabakaları 29 Nisan tarihine kadar devam edecek. Müsabakalar sonrasında kendi sıkletlerinde dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar. Güreş Yozgat İl Temsilcisi Yunus Bölükbaşı, Yozgat’ın bu sene güreşe doyduğunu söyledi. Daha önce Süper Lig müsabakaları, gurup müsabakaları ve Okullar arası Türkiye şampiyonası etkinliklerinin düzenlendiğini hatırlatan Bölükbaşı, ‘’Bugün itibariyle de federasyonumuzun faaliyet programında yer alan 13-15 yaş Grekoromen stil güreş grup müsabakaları başlayacak. Türkiye genelinde yaklaşık 600 sporcunun katılacağı müsabakalar Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilecek. Oldukça çekişmeli geçmesini beklediğimiz müsabakalar sonrasında dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar. Güreş Yozgat İl Temsilciliği olarak güreş faaliyetlerimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Süper Lig müsabakası ve bazı yaş gruplarının Türkiye şampiyonalarını da ilimizde gerçekleştirilecek’’ dedi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yenifakılı gözünü lidere çevirdi
Yenifakılı gözünü lidere çevirdi
Şampiyonluğa bir adım kaldı
Şampiyonluğa bir adım kaldı
Gençlerle doğa sporu
Gençlerle doğa sporu
VADi ÇÜRÜYOR
VADi ÇÜRÜYOR
Şefaatli’den Voleybol turnuvası
Şefaatli’den Voleybol turnuvası
GENÇLER HAZIR KITA
GENÇLER HAZIR KITA

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim