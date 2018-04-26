Güreş grup müsabakaları başlıyor

Güreş Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan 13-15 yaş grup müsabakalarına Yozgat’a 81 ilden 600 civarında sporcu geldi. Dün teknik toplantısı yapılan güreş müsabakaları 29 Nisan tarihine kadar devam edecek. Müsabakalar sonrasında kendi sıkletlerinde dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar. Güreş Yozgat İl Temsilcisi Yunus Bölükbaşı, Yozgat’ın bu sene güreşe doyduğunu söyledi. Daha önce Süper Lig müsabakaları, gurup müsabakaları ve Okullar arası Türkiye şampiyonası etkinliklerinin düzenlendiğini hatırlatan Bölükbaşı, ‘’Bugün itibariyle de federasyonumuzun faaliyet programında yer alan 13-15 yaş Grekoromen stil güreş grup müsabakaları başlayacak. Türkiye genelinde yaklaşık 600 sporcunun katılacağı müsabakalar Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilecek. Oldukça çekişmeli geçmesini beklediğimiz müsabakalar sonrasında dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar. Güreş Yozgat İl Temsilciliği olarak güreş faaliyetlerimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Süper Lig müsabakası ve bazı yaş gruplarının Türkiye şampiyonalarını da ilimizde gerçekleştirilecek’’ dedi.

