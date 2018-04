Güreş Finalleri tamamlandı

Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldılar Güreş Türkiye Şampiyonası oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Türkiye genelinden ve KKTC’den toplam 300 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda 29-32 kiloda Turan Alper, 35 kiloda Sahin Uğur Can, 38 kiloda Eroğlu Durdu Mehmet, 42 kiloda Özbek Tolga, 47 kiloda Ünsal Barış, 53 kiloda Doğan Cengizhan Ramazan, 59 kiloda Özcan Ahmet, 66 kiloda Doğan Murat, 73 kiloda Capar Mehmet Can, 73-85 kiloda Has Furkan Türkiye şampiyonu oldular. Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.