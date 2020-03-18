Güreş Eğitim ilaçlandı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güreş Eğitim Merkezi’nde ilaçlama çalışması yapıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Yozgat’ta da önlemler alınmaya devam ediyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezi’nde de ilaçlama çalışması yapıldı. Sporcuların kaldığı yatakhane, yemekhane, Sporcu Eğitim Merkezi idari binası, sporcuların antrenman yaptığı bölümler ilaçlanarak dezenfekte edildi. Sporcu Eğitim Merkezi’nde kalan sporculara ise bir haftalık verildi.