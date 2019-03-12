Güneysu hazırlıkları sürüyor

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde ki temsilcimiz Yozgat Bozokspor, hafta sonu şampiyonluğu yakından ilgilendiren müsabakaya çıkacak. Kırmızı siyahlı ekibimiz, Güneysu Spor Kulübü’nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu garantilemiş olacak.

SÜPER LİGİ GARANTİLEDİ

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk parolası ile yola çıkan kırmızı siyahlı ekip, Süper Lige çıkmayı garantiledi. Ligde oynadığı 17 maçtan 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran kırmızı siyahlı ekibimiz 30 puanla liderliğini sürdürüyor. Süper Lige şampiyon olarak çıkmak isteyen temsilcimiz zorlu Güneysu SK maçının hazırlıklarına da devam ediyor. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik nezaretinde çalışan kırmızı siyahlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Hazırlıklarını yüksek moralle sürdüren kırmızı siyahlı ekibimiz de oyuncuların istekli ve arzulu olmaları dikkat çekiyor.

HEDEFE KİLİTLENDİK

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, lige verilen üç haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Doğan, oyunculara 10 gün izin verdiklerini ve izin dönüşünde Güneysu hazırlıklarına başladıklarını ifade etti. Hafta sonu oynayacakları maça konsantre olduklarına değinen Doğan, bu maçı da alarak Süper Lige şampiyon olarak çıkmak istediklerini kaydetti.