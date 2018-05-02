Güneşer’in Kıbrıslı ziyaretçileri

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Futbol Grup Müsabakaları için Yozgat’a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayraktar Türk Maarif Koleji Okul Müdürü Mehmet Faruk ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Hüseyin Taşkıran ve Derviş Kolcu Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer' i makamında ziyaret etti. Yozgat’ın ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelinin Misafirperverliğinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Kıbrıslı misafirler İl Müdürü Güneşer’e KKTC Bayrağı hediye ettiler.