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GÜNDEM TRANSFER

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor için ligin ikinci yarısında daha güçlü bir ekip kurmak adına transfer çalışmalarına devam ediliyor.

GÜNDEM TRANSFER

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor için ligin ikinci yarısında daha güçlü bir ekip kurmak adına transfer çalışmalarına devam ediliyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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GÜNDEM TRANSFER

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve Aksaray ile oynağı müsabakaya kadar ligi zirvede götüren kırmızı siyahlı ekip, Aksaray mağlubiyeti ile grupta ikinci sıraya gerilemişti. Ligin ilk yarısının son haftasında Kayseri Şekerspor ile 2-2 berabere kalan Yozgatspor devre arasına liderin 4 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Aradaki puan farkını kapatmak ve zirveye tekrar yerleşmek isteyen Yozgatspor da yönetim transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekibin Asbaşkanı Ahmet Akgün, en az 4-5 oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini söyledi. Görüştükleri birçok oyuncunun bulunduğunu dile getiren Akgün, ‘’Hem teknik direktörümüz Aydın Yavuz, hem de bizlerin takip ettiği bir çok oyuncu vardı. Bu oyuncular ile temas sağladık ve kadromuza katmak için ilk girişimlerde bulunduk. Görüşme sağladığımız oyuncular ile anlaşmamız durumunda taraftarlarımız ile paylaşacağız. Devre arasında sadece transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız. İnce eleyip sık dokuyoruz ve takıma direk katkı sağlayacak oyuncular üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bizim transfer edeceğimiz oyuncu direk ilk 11’de oynayabilecek ve bizi şampiyonluğa taşıyabilecek bir oyuncu olması lazım. Bun nedenle de yoğun bir şekilde bize en uygun oyuncular ile görüşüp anlaşma zemini arıyoruz’’ dedi.

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