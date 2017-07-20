Günde çift idman yapyorlar

Yeni sezon hazırlıklarına Cumartesi günü başlayan Yozgatspor, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

GÜNDE ÇİFT İDMAN

Teknik Direktör Menduh Fidan, antrenmanlara ilk günden itibaren yüksek tempo verdi. Oyuncuların tatilin rehavetini üzerlerinden atmaları, kısa sürede fizik ve kondisyon açıdan yeterli düzeye gelmeleri için önce kros ardından da taktik ve teknik çalışmalara ağırlık veren Fidan, genç isimlerle de yakından ilgilenmeye başladı.

SICAK ETKİ ETMEDİ

Yozgatspor'da asıl start ise bugün verilecek. Eksik oyuncuların da katılması ile tam kadro olarak çift antrenmanla çalışmalara başlayacak olan Kırmızı Siyahlılar, öncelikle nefes açmak için kros çalışmaları yapacaklar. Kondisyon depolayacak ve tatilin rehavetini üzerlerinden atmanın çabasını sergileyecek olan Kırmızı Siyahlılar’ın ikinci kamp çalışmaları için Afyon’a gideceği öğrenildi.

