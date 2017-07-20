Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 29°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107250
ALTIN
140.769
DOLAR
3.5406
STERLİN
4.5838
EURO
4.0746

Günde çift idman yapyorlar

Yeni sezon hazırlıklarına start veren Yozgatspor'da tempo artmaya başladı. Sabah fizik kondisyon, öğleden sonra da teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapan Kırmızı Siyahlılar'ın yavaş yavaş tatilin rehavetini üzerlerinden atmaya ve sıcak havaya karşın ağır tempoya ayak uydurmaya başladıkları gözlendi.

Günde çift idman yapyorlar

Yeni sezon hazırlıklarına start veren Yozgatspor'da tempo artmaya başladı. Sabah fizik kondisyon, öğleden sonra da teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapan Kırmızı Siyahlılar'ın yavaş yavaş tatilin rehavetini üzerlerinden atmaya ve sıcak havaya karşın ağır tempoya ayak uydurmaya başladıkları gözlendi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
20 Temmuz 2017 Perşembe 07:10
39 Okunma
Günde çift idman yapyorlar

Yeni sezon hazırlıklarına Cumartesi günü başlayan Yozgatspor, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
GÜNDE ÇİFT İDMAN
Teknik Direktör Menduh Fidan, antrenmanlara ilk günden itibaren yüksek tempo verdi. Oyuncuların tatilin rehavetini üzerlerinden atmaları, kısa sürede fizik ve kondisyon açıdan yeterli düzeye gelmeleri için önce kros ardından da taktik ve teknik çalışmalara ağırlık veren Fidan, genç isimlerle de yakından ilgilenmeye başladı.
SICAK ETKİ ETMEDİ
Yozgatspor'da asıl start ise bugün verilecek. Eksik oyuncuların da katılması ile tam kadro olarak çift antrenmanla çalışmalara başlayacak olan Kırmızı Siyahlılar, öncelikle nefes açmak için kros çalışmaları yapacaklar. Kondisyon depolayacak ve tatilin rehavetini üzerlerinden atmanın çabasını sergileyecek olan Kırmızı Siyahlılar’ın ikinci kamp çalışmaları için Afyon’a gideceği öğrenildi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BESYO için ter döktüler
BESYO için ter döktüler
Bu ligde misafiriz
Bu ligde misafiriz
Yozgatspor için tek yürek!
Yozgatspor için tek yürek!
İş adamları ile Vefa yemeği
İş adamları ile Vefa yemeği
Yozgatspor’a tam destek
Yozgatspor’a tam destek
Yozgatspor toplanıyor
Yozgatspor toplanıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim