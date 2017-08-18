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Günde çift antrenman

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Yozgatspor gündü çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. 

Günde çift antrenman

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Yozgatspor gündü çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Ağustos 2017 Cuma 07:00
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Günde çift antrenman

Teknik, taktik ve kondisyon ağırlıklı antremanla çalışan kırmızı siyahlı ekip istenilen düzeye gelmeye başladı.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen kırmızı siyahlı takım, Teknik Direktör Memduh Fidan ve yardımcıları nezaretinde yüksek tempoda çalışıyor. Sabah çalışmalarını salonda kondisyon ağırlıklı sürdüren kırmızı siyahlılar akşam saatlerinde yaptığı çalışmada da teknik ve taktik üzerinde duruyor.
Taktik çalışmalarında oyuncularını sık sık uyaran Teknik Direktör Memduh Fidan, hızlı top kullanma, pres ve alan savunması üzerinde duruyor.
Tecrübeli teknik adam, lige hazır olarak girmek istediklerini belirterek, forma giymek isteyenin çok çalışması gerektiğini söyledi.
Oyuncuların durumlarını yakından takip ettiklerine vurgu yapan Fidan, 15 Temmuz’dan bu yana devam ettikleri çalışmaların kendileri açısından oldukça iyi geçtiğini kaydetti. 
AYAKTA ALKIŞLANACAK
Afyon kampında oynadıkları hazırlık maçlarında takımın eksik yönlerini tespit ettiklerine değinen Fidan, en az iki oyuncu transfer etmek istediklerini ifade etti. Arayışlarının sürdüğünü belirten Fidan, Yozgatspor olarak iyi futbolu yansıtacaklarını aktardı. Taraftarların takımlarını ayakta alkışlayacağını dile getiren Fidan, yarın sezon açılış maçında Çorum Belediyespor ile oynayacakları maçla taraftarların karşısına çıkacaklarını söyledi.
Yozgatspor’un sahanın her yerini kullanan bir anlayış içerisinde olacağını belirten Fidan, “Yozgatspor’un başarısı için çalışıyoruz. Şampiyonluk hedefiyle sezona başladık. Futbolun içerisinde her sonuç ortaya çıkacaktır. Yozgatspor olarak birlik ve beraberlik içerisinde olursak, taraftarlarımız takımlarına sahip çıkar, desteklerse hedefimize ulaşmamız kolay olur” dedi.
Tecrübeli teknik adam yarın Çorum Belediyespor ile oynayacakları hazırlık maçının ardından Salı günü de Türkiye Kupası’nda MKE Kırıkkalespor ile karşılaşacaklarını hatırlattı. Fidan, Türkiye Kupası’na önem verdiklerine ifade ederek, gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini sözlerine ekledi.
 

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