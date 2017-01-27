Gümüşhane’ye acımadı: 32-26

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda temsilcimiz Yozgat Bozokspor grup maçlarını galibiyetle kapattı. Türkiye Hentbol Federasyonu Salonu’nda Gümüşhane Belediyespor ile karşılaşan kırmızı siyahlılar sahadan 6 sayılık farklı 32-26 galip ayrıldı.

Ankara bölgesinden Okhan Yurt ve Abdullah Özdeniz’in yönettiği maçta Ankara bölgesinden Nihat Örtem gözlemci olarak görev aldı.

Hentbol Web TV’den canlı yayınlanan karşılaşmada temsilcimiz ilk dakikalardan itibaren üstünlüğünü kabul ettirdi. Karşılıklı ataklarla ilk dakikalarda skor üstünlüğünü eline alan temsilcimiz, agresif savunma yaparak rakibine gol fırsatı vermedi. Temsilcimiz karşılaşmanın ilk yarısını 17-12 önde kapattı.

İkinci yarının başından itibaren etkinliğini sürdüren temsilcimiz farkı 5 sayılarda tuttu.

Hızlı hücumlarla gol bulan kırmızı siyahlı, rakibine de etkili hücum yapmasına müsaade etmedi. Gümüşhane Belediyespor, geriye düşmenin verdiği dezavantajla hızlı hücum yapmak isterken top kayıpları yaşadı. Bundan yararlanan temsilcimiz ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı. Son dakikalarda bulduğu pozisyonlardan boş dönen kırmızı siyahlı ekibimiz oyunu rölantiye aldı.

Karşılaşma Yozgat Bozokspor’un 32-26 üstünlüğü ile tamamlandı.