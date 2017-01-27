Ana SayfaSpor

Gümüşhane’ye acımadı: 32-26

27 Ocak 2017 Cuma 06:28
Bu haber 22 kez okundu

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. tur B Grubunda mücadele veren temsilcimiz Yozgat Bozokspor Gümüşhane Belediyespor’u 32-26 mağlup etti.

Gümüşhane’ye acımadı: 32-26
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda temsilcimiz Yozgat Bozokspor grup maçlarını galibiyetle kapattı. Türkiye Hentbol Federasyonu Salonu’nda Gümüşhane Belediyespor ile karşılaşan kırmızı siyahlılar sahadan 6 sayılık farklı 32-26 galip ayrıldı.
Ankara bölgesinden Okhan Yurt ve Abdullah Özdeniz’in yönettiği maçta Ankara bölgesinden Nihat Örtem gözlemci olarak görev aldı. 
Hentbol Web TV’den canlı yayınlanan karşılaşmada temsilcimiz ilk dakikalardan itibaren üstünlüğünü kabul ettirdi. Karşılıklı ataklarla ilk dakikalarda skor üstünlüğünü eline alan temsilcimiz, agresif savunma yaparak rakibine gol fırsatı vermedi. Temsilcimiz karşılaşmanın ilk yarısını 17-12 önde kapattı.
İkinci yarının başından itibaren etkinliğini sürdüren temsilcimiz farkı 5 sayılarda tuttu. 
Hızlı hücumlarla gol bulan kırmızı siyahlı, rakibine de etkili hücum yapmasına müsaade etmedi. Gümüşhane Belediyespor, geriye düşmenin verdiği dezavantajla hızlı hücum yapmak isterken top kayıpları yaşadı. Bundan yararlanan temsilcimiz ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı. Son dakikalarda bulduğu pozisyonlardan boş dönen kırmızı siyahlı ekibimiz oyunu rölantiye aldı. 
Karşılaşma Yozgat Bozokspor’un 32-26 üstünlüğü ile tamamlandı. 
Temsilcimiz kupada oynadığı üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet aldı.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim