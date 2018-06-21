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Gümüşdağ Manavgat’ta

BOZOK Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Hayrettin Gümüşdağ, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Manavgat Belediyespor ile anlaştı.

Gümüşdağ Manavgat’ta

BOZOK Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Hayrettin Gümüşdağ, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Manavgat Belediyespor ile anlaştı.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Gümüşdağ Manavgat’ta

Daha önce Yozgatspor teknik direktörlüğü görevini de yürüten, Hayrettin Gümüşdağ, şimdiye kadar Türk Telekom, Çanakkale Dardanel, Karşıyaka, Samsunspor, Çorum Belediyespor, Ceyhanspor, Utaş Uşakspor takımlarını çalıştırdı. Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü iken Prof. Unvanı alan Hayrettin Gümüşdağ, Antrenörlük kariyerine de Bölgesel Amatör Lig takımlarından Manavgat Belediyespor ile devam edecek. 

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