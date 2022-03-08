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Gülşehri beldesine halı saha

Yozgat'ın Sorgun Gülşehri Belediyesi tarafından yaptırılan halı saha hizmete açıldı.

08 Mart 2022 Salı 00:27
Gülşehri beldesine halı saha

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, hazırladıkları proje ile Spor Toto tarafından halı sahanın Çötelli ile Hoşumlu mahalleleri arasına yapıldığını söyledi. Projede halı sahaların yanı sıra 2 açık futbol sahası da yapıldığını ifade eden Ünlü, "Gülşehri beldemizde genç nüfusumuz oldukça fazla, yapılan tesislerle Keser, Faraşlı, Çötelli ve Hoşumlu mahallelerimizin gençleri boş zamanlarını sporla değerlendirecek. Özellikle Keser Mahallesi'nde futbolu çok seven genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimiz boş zamanlarını burada spor yaparak değerlendirecek’’ dedi.
Ünlü, tesislerin toplam maliyetinin 2 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

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