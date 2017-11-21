-Gülen taraf Zübeyde Hanım

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rakibini 1-0’lık skor ile mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etti.

Yozgat Şehir Stadyumu dış sahada gerçekleşen müsabakayı tribünlerden çok sayıda öğrenci izledi.

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar şeklinde gerçekleşirken, ikinci yarıda yağmur ve soğuk hava da futbolcular üzerinde etkili oldu.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rakibine attığı gol ile skoru korumasını bildi ve maç 1-0’lık Zübeyde Hanım Lisesi’nin galibiyetiyle sona erdi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Kızlar kategorisinde şampiyon olup, kupa ve madalyalarını aldı.

