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-Gülen taraf Zübeyde Hanım

GENÇLİK Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Kızlar Şampiyonası final maçında karşı karşıya gelen Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi müsabakasında gülen taraf Zübeyde Hanım oldu.

-Gülen taraf Zübeyde Hanım

GENÇLİK Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Kızlar Şampiyonası final maçında karşı karşıya gelen Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi müsabakasında gülen taraf Zübeyde Hanım oldu.

21 Kasım 2017 Salı 07:00
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-Gülen taraf Zübeyde Hanım

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rakibini 1-0’lık skor ile mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etti.
Yozgat Şehir Stadyumu dış sahada gerçekleşen müsabakayı tribünlerden çok sayıda öğrenci izledi.
Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar şeklinde gerçekleşirken, ikinci yarıda yağmur ve soğuk hava da futbolcular üzerinde etkili oldu.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rakibine attığı gol ile skoru korumasını bildi ve maç 1-0’lık Zübeyde Hanım Lisesi’nin galibiyetiyle sona erdi.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Kızlar kategorisinde şampiyon olup, kupa ve madalyalarını aldı.

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