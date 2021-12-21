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Gül’den ‘Can suyu’ daveti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor da Kulüp Başkanı Ergin Gül, döviz kurunun artması ile birlikte Anadolu Kulüpleri’nin bütçelerinin yönetilmez hale geldiğini ileri sürerek ilgililerden destek istedi.

21 Aralık 2021 Salı 00:05
Gül’den ‘Can suyu’ daveti

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, yaptığı açıklamada, Anadolu’da voleybolun can çekiştiğini söyledi. Anadolu kulüplerinin yıllardır sporun tabana yayılması misyonu ile dolu tribünler önünde kısıtlı imkanları sonsuz fedakarlık ile harmanlayarak ayakta kalmaya çalıştıklarını dile getiren Gül, ‘’Ne yazık ki günümüz şartlarında döviz kurlarındaki olağanüstü artış bütçelerimizi yönetilemez hale getirmiştir. Bu aşamada arkasında yüz yıllık kurumsal yapıların, Bankaların, Holdinglerin olmadığı bu Anadolu kulüplerinin yaşaması, yaşatılması sadece bizlerin gayreti fedakarlığı ile artık mümkün değildir. Gençlik ve Spor Bakanımızı, Federasyon Başkanımızı, Spor Toto teşkilatımızı bize can suyu olmaya davet ediyoruz. Aksi halde 2021-2022 Voleybol Efeler Ligi’nin ikinci yarısının sağlıklı bir şekilde oynayıp sonlandırabileceğimize dair inancımız kaybolacaktır’’ dedi. 

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