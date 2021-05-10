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Gül yeni sezonu değerlendirdi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’un kulüp başkanı Ergin Gül, yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:28
Gül yeni sezonu değerlendirdi

 Gül yaptığı açıklamada Türkiye’de Erkek Voleybolunun en üst klasmanı olan Efeler Liginde üçüncü sezonlarında da isimlerini bir kez daha Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin yanına yazdırmış olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kendilerinin yine Sorgun’u Yozgat’ı başarı ile temsil edebilmenin, kaliteli bir kadro oluşturmanın gayreti ile yönetim kurulunda ki arkadaşları, teknik kadroda ki hocaları ile beraber gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Kulüp Başkanı Gül, ‘’Tüm samimiyetimle belirtmeliyim ki, Belediye Başkanımızın Erkut Ekinci’nin güçlü desteği olmasa bu takım buralara gelemezdi. Bu vesile ile kendisine şahsım kulübüm adına bir kez daha teşekkür ediyorum. En büyük dileğimiz yeni sezonda dolu tribünler önünde sizinle beraber kol kola, omuz omuza coşku dolu maçlar izleyebilmek. Zorlu geçecek bir sezona hazırlanıyoruz. Siz bize güvenin desteğinizi eksik etmeyin. Söz veriyoruz biz sizi hiç mahcup etmeyeceğiz’’ dedi.

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Gül Yeni Sezonu Değerlendirdi
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