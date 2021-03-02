Gül teşekkür etti

Altekmaspor ile oynadığı müsabaka ile uzun lig maratonunu 10’uncu sırada tamamlayan sarı siyahlı ekipte kulüp başkanı Ergin Gül açıklamalarda bulundu. Gül, Türkiye’de Erkek Voleybolun en üst seviyesi olan Efeler Ligi 2020-2021 sezonunu 10’uncu sırada tamamladıklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye, Bursa Büyükşehir Belediye, Urfa Haliliye, Artvin Arhavi takımlarının Ligi 13, 14, 15 ve 16’ıncı sırada tamamlayarak bir alt kümeye düştüklerini dile getiren Gül, 30 haftalık bu uzun maratonda, umutsuzluğa yılgınlığa düştüğümüz dönemlerde, siz Sorgun’sunuz, kazanırsınız diyerek bizi tekrar ayağa kaldıran Belediye başkanımız Erkut Ekinci’ye teşekkür ediyorum. Ayrıca sponsorlarımız, Avenır İnşaat, Safa Termal Otel, Bizim Toptan, Azerion Grup, Oğuzhan Arslan İnşaat, Ünal Plaza, Özsolak Yapı Market, İbrahim Cesur, Bahçeşehir Koleji, Kerkenez Petrol, Şahin Tavukçuluk, Miswakk Otel, Ahmet Kars, Orhan Demir’e, başta Voleybol şube sorumlumuz Oğuzhan Arslan olmak üzere yönetimdeki arkadaşlarıma, teknik ekip ve sporcularımıza, malzemeci, aşçı, şoför tüm emekçi arkadaşlarıma ve en kıymetlisi bize sonsuz destek veren Sorgun Belediyespor taraftarlarına, Çok teşekkür ediyoruz. Siz olmasanız biz olamazdık. Sorgun Belediyespor’u Avrupa’da mücadele edecek bir takım yapma hedefimizden vazgeçmedik. Sadece bir sene erteledik. Şimdi sıra Futbolda’’ dedi.