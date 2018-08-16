GÜÇLENiYORUZ

Nevşehir’de teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde günde çift idman ile çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip öğleden önce yaptığı idmanında kondisyon ağırlıklı koşu ve istasyon çalışması yaparken, akşam idmanında ise top kapma ve çift kale antrenman yapıyor. Dünü sabah kondisyon antrenmanı ile akşam ise Kilis Belediyespor ile hazırlık müsabakası oynayarak tamamlayan kırmızı siyahlı ekipte moraller üst düzeyde. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Nevşehir’de çok güzel bir ortamda kamp çalışması yaptıklarını söyledi. İkinci dönem kamp çalışmalarında takımının durumunu çok daha iyi görme fırsatı bulduğunu vurgulayan Baş, ‘’Bir kolej takımı edasında antrenmanlarımız devam ediyor. Takım içerisindeki uyum ve arkadaşlık teknik ekip olarak bizleri mutlu ediyor. Nevşehir kampı bizim için çok verimli geçiyor. Burada yapacağımız hazırlık müsabakalarında oyuncularımın maç performanslarını ve son durumlarını görme fırsatı bulacağım. Takımın eksikliklerini tespit ettikten sonra da giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Şuanda iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz ve transfer noktasında da eksik gördüğümüz birkaç mevkie takviye yapmayı planlıyoruz. Ziraat Türkiye Kupasında Karaman Belediyespor ile oynayacağımız birinci tur müsabakasına kadar takımımız büyük ölçüde hazır hale gelir. Bu müsabakaya kadar hem Nevşehir’de hem de Yozgat’ta çok iyi çalışacağız’’ dedi.