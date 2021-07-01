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GSB Spor Okulları açılıyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her sene okulların yıl sonu tatiline girmesi ile birlikte başlayan yaz spor okulları bu sene GSB Spor Okulları adı altında açılıyor.

01 Temmuz 2021 Perşembe 00:04
GSB Spor Okulları açılıyor

Covit-19 tedbirleri nedeniyle açılış töreni düzenlenmeyen Yaz Spor Okulları için kayıtlar halen devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, badminton, tekvando, judo, cimnastik, okçuluk, güreş, halkoyunları ve yüzme gibi branşlarında çalışmalar yapılırken minikler ve gençler istedikleri branşlara kayıt yaptırabilecekler. İl genelindeki Gençlik ve Spor Müdürlüklerine ve Spor Salonlarına giderek öğrenciler istedikleri branşlara kayıtlarını yaptırabilecekler. Okulların açılış tarihine kadar devam edecek olan Yaz Spor Okulları okullar açıldıktan sonra da İl Spor Merkezleri adı altında antrenmanlara devam edeceği öğrenildi. 

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GSB Spor Okulları Açılıyor
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