GSB Spor Okulları açılıyor

Covit-19 tedbirleri nedeniyle açılış töreni düzenlenmeyen Yaz Spor Okulları için kayıtlar halen devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, badminton, tekvando, judo, cimnastik, okçuluk, güreş, halkoyunları ve yüzme gibi branşlarında çalışmalar yapılırken minikler ve gençler istedikleri branşlara kayıt yaptırabilecekler. İl genelindeki Gençlik ve Spor Müdürlüklerine ve Spor Salonlarına giderek öğrenciler istedikleri branşlara kayıtlarını yaptırabilecekler. Okulların açılış tarihine kadar devam edecek olan Yaz Spor Okulları okullar açıldıktan sonra da İl Spor Merkezleri adı altında antrenmanlara devam edeceği öğrenildi.