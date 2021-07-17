GSB Okullarından anlamlı mesaj

GSB Spor Okulları kapsamında Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen wushu antrenmanlarına katılan öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma programı düzenlediler. Yine GSB Spor Okulları kapsamında Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilen atletizm antrenmanlarına katılan öğrenciler de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma programı düzenledi. Ayrıca eski adı Yozgat Güreş Eğitim Merkezi olan Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle demokrasi şehitlerini andılar.