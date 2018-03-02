Gruptan Şefaatli çıktı

Yerköy Mehmet Akif Ersoy Orta Okulunu 2-0 yenen Şefaatli Fatih Orta Okulu gruptan birinci olarak çıktı. Fatih Orta Okuluna Birincilik Kupasını Şefaatli Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Muzaffer Arslan verdi. İl genelinde 22 takımın katılımı ile Yozgat Merkez, Sorgun, Şefaatli ve Akdağmadeni gruplarında verilen mücadelede ilk sırayı alan 4 takım 6 Mart Salı günü Yozgat’ta eleme maçı oynanacak. Çarşamba günü ise final maçları yapılarak, il birincisi belli olacak.