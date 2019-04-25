Gruptan kral çıktı

Yozgatspor’un şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Hüseyin Çelik bu sezon rakip filelere gönderdiği 25 gol ile Dördüncü Grup’un gol kralı unvanını eline aldı. Tüm Bölgesel Amatör Liginde de gol krallığı yarışında birinci sırada bulunan Hüseyin Çelik, Play-Off müsabakalarında atacağı goller ile hem takımını Spor Toto Üçüncü Ligi’ne taşımak istiyor hem de sezonu Bölgesel Amatör Ligi gol kralı olarak tamamlamayı amaçlıyor.