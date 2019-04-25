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Gruptan kral çıktı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk turu atan Yozgatspor’un başarılı forvet oyuncusu Hüseyin Çelik, Dördüncü Grup’un gol kralı oldu.

Gruptan kral çıktı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk turu atan Yozgatspor’un başarılı forvet oyuncusu Hüseyin Çelik, Dördüncü Grup’un gol kralı oldu.

25 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Gruptan kral çıktı

Yozgatspor’un şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Hüseyin Çelik bu sezon rakip filelere gönderdiği 25 gol ile Dördüncü Grup’un gol kralı unvanını eline aldı. Tüm Bölgesel Amatör Liginde de gol krallığı yarışında birinci sırada bulunan Hüseyin Çelik, Play-Off müsabakalarında atacağı goller ile hem takımını Spor Toto Üçüncü Ligi’ne taşımak istiyor hem de sezonu Bölgesel Amatör Ligi gol kralı olarak tamamlamayı amaçlıyor.

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